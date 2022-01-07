المركزي: مصارف المنطقة الشرقية ستشرع في توزيع السيولة النقدية الأحد

7 يناير، 2022 2:36 م
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أخبار ليبيا 24

أعلن مصرف ليبيا المركزي صول 100 مليون دينار إلى مطار بنينا الدولي ببنغازي، وأوضح فريق السيولة بالمصرف في تصريحات صحفية أن الشحنة هي السادسة من مخصصات فروع مصرف الجمهورية.

 ولفت الفريق إلى أن إجمالي الشحنات المرسلة وصل خلال أسبوع 570 مليون دينار لفروع الجمهورية والتجاري والوحدة.

وأشار الفريق إلى أنه مستمر لنقل باقي الشحنات لفروع المصارف بالمنطقة الشرقية.

لافتا إلى أن المصارف ستباشر في صرف السيولة بشكل يومي ورفع سقف السحب اعتبارا من يوم الأحد القادم.

7 يناير، 2022 2:36 م
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