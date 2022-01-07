الكهرباء تعلن عن سرقات جديدة لخطوط الضغط العالي

أخبار ليبيا24

أعلنت الشركة العامة للكهرباء عن قيام مجموعة خارجة عن القانون بسرقة أسلاك ضغط عالي من خط بن سعدان من المحطة الفرعية العزيل.

وقالت الشركة، إن طول الخط يصل لنحو 1500 متر. كما أعلنت الشركة سرقة أسلاك ضغط منخفض من محول جبريل جمعة مسافة 600 متر بإدارة توزيع ترهونة.

وأضافت الشركة، أن سرقة الخط أدي إلى انقطاع التيار الكهربائي على عدد من الأحياء السكنية.

وجددت الشركة العامة للكهرباء مناشدتها بالتدخل العاجل لكل الجهات الاعتبارية بضرورة اتخاذ موقف حازم للحد من ظاهرة الاعتداءات المتكررة على مكونات الشبكة الكهربائية.

وأكدت الشكرة، أن هذه الظاهرة أصبحت تزداد وتيرتها في الآونة الأخيرة. وتسببت في إلحاق الضرر بمصالح المواطنين، وكذلك تراجع مستوى أداء الشبكة العامة والتأثير على معنويات العاملين بقطاع الكهرباء. فضلا عن التكاليف والخسائر المادية المضاعفة.

وقالت، إنه على الرغم من كل الجهود التي يبذلها القائمون على هذا القطاع الحيوي الهام. من أجل استقرار الشبكة الكهربائية. إلا أن ما يحدث من تعديات على مكونات الشبكة الكهربائية في العديد من المناطق أثر سلبا على أداء الشبكة الكهربائية وفي إجراء أعمال الصيانة بالسرعة الممكنة.