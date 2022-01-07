القبض على طبيبين في طرابلس وتضارب الأنباء حول الأسباب

أخبارليبيا24

أقدمت الأجهزة الأمنية في طرابلس. على إيقاف طبيبين ليبيين بناء على شكوى مقدمة للنيابة العامة من إدارة مستشفى الأطفال.

وذكر مصدر طبي أن المعلومات تضاربت حول سبب توقيف واحتجاز الطبيبين صالح الختالي ومحمد ابوزهوة.

ورجح المصدر. أن يكون إيقاف الختالي وابوزوة بسبب وقوفهما مع قرار النقابة العامة للأطباء في قرار الاعتصام الصادر عنها ودعم مطالب وحقوق شريحة الأطباء.

ودعا المصدر إلى وقفة جدية واحتجاح ودعم الطبيبين في ضمان حريتهما وإطلاق سراحهما في أسرع وقت.

وأكد أحد الطباء في المستشفى أن عددا من الأطباء نظموا وقفة احتجاجية للمطالبة بإطلاق سراح زملائهم.

وأضاف أنه عقد بعد الوقفة الاحتجاجية اجتماعًا مع إدارة مستشفى الجلاء للأطفال حيث نفت إدارة المستشفى التقدم بشكوى ضد الطبيبين وأن الشكوى قدمت ضد نقابة الأطباء.

ودعا الطبيب إلى التضامن مع الأطباء. لا سيما وأنهما لم يقوما بأي جرم يبرر اعتقالهما مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الطبيبين ممثلان للنقابة في مستشفى الجلاء للأطفال.