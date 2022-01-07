السني يبحث مع غوتيرش الانتخابات والتحديات التي تواجهها

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قال مندوب ليبيا بالأمم المتحدة الطاهر السني في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على تويتر. إنه بحث مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش التحديات التي حالت دون إجراء الانتخابات في موعدها.

وأكد السني ضرورة دعم إرادة الليبيين في تقرير مصيرهم دون أي إملاءات. واحترام الملكية الليبية بما يضمن عدم الإقصاء بعيدا عن أي تدخلات خارجية.

وأشار ‏إلى تأكيده على ضرورة دعم إرادة الليبيين في تقرير مصيرهم دون أي املاءات وايجاد حلول عملية لتحديات المسار الديمقراطي. وسبل الوصول لتوافق وطني وتفادي الأخطاء السابقة. واحترام المُلكية الليبية بما يضمن عدم الاقصاء بعيداً عن أي تدخلات خارجية وانهاء التواجد الأجنبي بكافة أنواعه

وتابع” ‏كما تم نقاش كيفية دعم الأمم المتحدة بأجهزتها المختلفة للمرحلة القادمة وبفاعلية لضمان انتخابات شفافة ونزيهة. تُقبل نتائجها عندما يتم الاتفاق على خارطة طريق جديدة. وكيفية دعم مسار المصالحة والعدالة الانتقالية وخلق حوار وطني شامل ودور لجنة بناء السلام الأممية الممكن في هذا الاطار

ونوه إلى ضرورة إنهاء الوجود الأجنبي بكل أنواعه.

في حين أكد غوتيريش اهتمامه وحرصه على دعم خيار الليبيين للخروج من الأزمة الراهنة وتحقيق الاستقرار والسلام في ليبيا.

يذكر أن المجلس الأعلى للدولة أكد، ضرورة تفعيل المسار الدستوري، وإصدار قوانين توافقية بين مجلسي الدولة والنواب .. من أجل إنجاح الانتخابات القادمة وإنهاء المرحلة الانتقالية.

وعقد المجلس، أمس الخميس، جلسته العادية الـ 72، بمقر المجلس في العاصمة طرابلس .. حيث ناقش الأعضاء آخر مستجدات العملية السياسية، وحالة الانسداد التي وصلت إليها البلاد .. وفق ما أكده بيان للمجلس نشره على صفحته الرسمية في ”فيسبوك