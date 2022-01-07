عمرو موسى: نأمل أن تحقق التطورات في ليبيا آمال الليبيين

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بحث مندوب ليبيا الدائم بجامعة الدول العربية السفير عبد المطلب ثابت، مع الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية عمرو موسى، تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا والمنطقة العربية.

كما بحث اللقاء الذي عقد الخميس ضرورة تشجيع الجهود التي تهدف إلى تفعيل العمل العربي المشترك، على المستوييْن السياسي والإنساني.

وأكد، ثابت، على ثقته في الدور الذي تلعبه الشخصيات الاعتبارية العربية في الدفع وتنمية الحوارات العربية.

وذلك بما يُساهم في إيجاد حلول للأزمات التي تعاني منها المنطقة العربية بما يخدم قضاياها المصيرية.

وشدد، موسى، على حرصه على متابعة التطورات التي تشهدها ليبيا آملا بأن تتحقق أمال الليبيين وتطلعاتهم باستعادة بناء الدولة المدنية.