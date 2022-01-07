الأهلي بنغازي يطيح بالنصر ويتأهل للدور السداسي من دوري كرة الطائرة

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تأهل فريق الأهلي بنغازي إلى الدور السداسي من الدوري الليبي لكرة الطائرة، وذلك بعد فوزه على غريمه التقليدي فريق النصر بـ3 أشواط دون مقابل.

وجاءت نتائج أشواط المباراة التي جرت الخميس في المرج، كالتالي:

الأول: 25/15.

الثاني: 25/18.

الثالث: 25/18.

الأهلي ينتزع الصدارة ويحرم منافسه من التأهل للسداسي 🔥 📸 تمكن فريقنا الأول لكرة الطائرة من تحقيق فوزاً هاماً على حساب فريق النصر بثلاثة اشواط لصفر 🏐🇦🇹 نتائج الأشواط: 1️⃣ 25 – 15 للأهلي

2️⃣ 25 – 18 للأهلي

3️⃣ 25 – 18 للأهلي #AlahlyLySC 🔴⚪ pic.twitter.com/O3wdlJ8cbj — النادي الأهلي الليبي (@AlahlyLySc) January 6, 2022

وبهذا الفوز تأهل الأهلي بنغازي رسميًا للدور السداسي، في انتظار الفائز من مباراة فريقي الهلال والمروج، لمعرفة من سيرافق الأهلي بنغازي.

وتأهل هن المجموعة الثانية من الدوري، السويحلي والاتحاد المصراتي، كما تأهل كل من فريقي الأهلي طرابلس وأساريا عن المجموعة الثالثة.