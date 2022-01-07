الأهلي بنغازي يطيح بالنصر ويتأهل للدور السداسي من دوري كرة الطائرة

7 يناير، 2022 12:14 م
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أخبار ليبيا24

تأهل فريق الأهلي بنغازي إلى الدور السداسي من الدوري الليبي لكرة الطائرة، وذلك بعد فوزه على غريمه التقليدي فريق النصر بـ3 أشواط دون مقابل.

وجاءت نتائج أشواط المباراة التي جرت الخميس في المرج، كالتالي:

الأول: 25/15.

الثاني: 25/18.

الثالث: 25/18.

وبهذا الفوز تأهل الأهلي بنغازي رسميًا للدور السداسي، في انتظار الفائز من مباراة فريقي الهلال والمروج، لمعرفة من سيرافق الأهلي بنغازي.

وتأهل هن المجموعة الثانية من الدوري، السويحلي والاتحاد المصراتي، كما تأهل كل من فريقي الأهلي طرابلس وأساريا عن المجموعة الثالثة.

 

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7 يناير، 2022 12:14 م
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