الأرصاد: ليبيا ستشهد موجة برد شديدة

7 يناير، 2022 10:41 ص
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أخبار ليبيا24

قال المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، إن موجة برد قوية ستشهدها أغلب مناطق ليبيا، نتيجة مرور كتلة هوائية باردة.

وتوقعت الأرصاد سقوط أمطار على مناطق الشمال تكون جيدة أحيانا. ومصحوبة بسحب رعدية ورياح باردة ونشطة السرعة خاصة على المناطق الساحلية.

وحذّرت الأرصاد من احتمالية سقوط أمطار غزيرة على بعض المناطق. مما تسبب في جريان بعض الأودية المحلية وتجمع المياه في الأماكن المنخفضة واحتمال سقوط ثلج على المرتفعات الجبلية.

ولفتت الأرصاد إلى أن الرياح في المنطقة الغربية ستكون غربية إلى شمالية غربية نشطة وباردة نسبيا وتكون قوية أحيانا تتجاوز سرعتها (50) كلم/ساعة. وذكرت، أن من المتوقع أن تشهد البلاد انخفاضا أكثر يوم الغد في درجات الحرارة.

 

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7 يناير، 2022 10:41 ص
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