الأحد موعد البدء في إعطاء الجرعة التعزيزية الثالثة المضادة لكورونا في بنغازي

أخبار ليبيا24

أعلنت اللجنة المشرفة على تنفيذ الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا في بنغازي أنها ستبدأ في إعطاء الجرعة التعزيزية (الثالثة) اعتبارا من يوم الأحد القادم.

وستعطى الجرعة، بحسب بيان لإدارة الخدمات الطبية بنغازي، لمن تلقى الجرعة الثانية منذ 3 أشهر أو أكثر. وستستهدف الأعمار من 18 سنة فما فوق حسب المنشور الصادر عن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا.

وقالت اللجنة إن البدء في إعطاء الجرعة التعزيزية الثالثة سيبدأ اعتبارًا من يوم الأحد القادم. بمركز تطعيم المدينة العام بمجمع سليمان الضراط بالمدينة الرياضية

وأوضحت اللجنة، أن العمل بالمركز سيكون خلال الفترة من الساعة 8.30 صباحاً وحتى الثانية بعد الظهر.

مواصلة التطعيمات

وتواصل إدارة الخدمات الطبية بنغازي تنفيذ الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا، حيث قام الفريق المتحرك الخاص بالحملة مؤخرًا بإعطاء الجرعة الثانية للضباط وضباط الصف والطلبة والعاملين بمركز تدريب القوات الخاصة.

كما قام الفريق بإعطاء الجرعة الثانية للفئات المستهدفة في مخيم أهالي تاورغاء بالمدينة الرياضية. إضافة إلى أخذ عينات التحاليل من بعض قاطني المخيم للاطمئنان على صحتهم.

وبلغ إجمالي المطعمين في ليبيا، في آخر إحصاء للمركز الوطني لمكافحة الأمراض، بالجرعة الأولى مليون و893 ألفا و342، بينما بلغ عدد المطعمين بالجرعة الثانية 870 ألفا 187.