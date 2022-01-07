إنفوجرافيك.. تعرف على فرص العمل التي تحصلت عليها وزارة القوى العاملة المصرية في ليبيا
تعرف على فرص العمل التي تحصلت عليها وزارة القوى العاملة المصرية في ليبيا وعددها 58 منها 16 مهنه بالمجال الطبي.
1 اختصاصِي جراحة عظام.
2 اختصاصي أشعة تشخيصية،
2 مختصان في العيون.
2 مختصان بالأمراض وجراحة الأنف والأذن والحنجرة.
4 أطباء مختصين في الإسعاف والطوارئ.
4 اختصاصيي جراحة عامة.
4 طب أطفال.
4 اختصاصية نساء وتوليد “إناث فقط”.
4 اختصاصيين باطنة.
4 أطباء مختصين في العناية المركزة.
4 اختصاصيين في التخدير والإنعاش.
6 ممرضات نساء وتوليد.
8 من مختصي تمريض عناية
6 اختصاصيي تمريض عام.
2 ممرض اختصاصيي تعقيم.