أول سيارة كهربائية لكرايسلر بقوة 400 حصان

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سيارة كرايسلر الجديدة تدخل خط الإنتاج هذا العام 2022 بقوة 400 حصان اسمها كرايسلر اير فلو ( Chrysler Airflow ) الاختبارية التي تمثل أول سيارة كهربائية للشركة الأمريكية المملوكة من قبل مجموعة ستيلانتس .

تمهد كرايسلر اير فلو الاختبارية التي تعمل بالكامل على الطاقة الكهربائية الطريق لنسخة إنتاجية منها قادمة في سنة 2025 .. قبل أن تتحول الشركة الأمريكية إلى تصنيع سيارات كهربائية فقط بحلول عام 2028 .

حقبة الثلاثينيات

على عكس الاسم الذي يعود إلى حقبة الثلاثينيات من القرن الماضي .. فإن Airflow تعاين مستقبل لغة تصميم صانع السيارات .. لتحمل سيارة كرايسلر جديدة الكهربائية الاختبارية لغة تصميم مختلفة عن كافة سيارات كرايسلر الحالية التي أصبحت قديمة وبحاجة إلى تجديدات وتغييرات جذرية .

مميزات السيارة

من الواضح أن شكل السيارة الجديدة سيظهر في المستقبل على الطرازات الجديدة من شركة كرايلسر .. تتمتع Airflow الجديدة أيضاً بمجموعة واسعة من ميزات الاتصال .. والتي ستسمح لركاب السيارة بالتحكم في جوانب أخرى من حياتهم مثل؛ أمن المنزل، وقوائم التسوق، وحتى مكالمات الفيديو الجماعية مباشرة من مقصورة السيارة .

الخطوة الأولى في مسيرة كرايسلر نحو الكهربة هي منصة EV قوية، من مجموعة ستيلانتس الجديدة الخاصة بالبطارية والتي تسمى STLA .. من المحتمل أن يعتمد تدفق الهواء على منصة STLA المتوسطة للسيارات متوسطة الحجم وعمليات الانتقال.. وتتوقع شركة كرايسلر مدى نظرياً يتراوح بين 563 و 643 كم بالشحنة الكهربائية الواحدة .

تعتمد سيارة Airflow الاختبارية على نظام دفع كلي للعجلات AWD من خلال محركين كهربائيين قوة الواحد منهما 201 حصان، ومن المحتمل أن تبلغ قوة السيارة الإجمالية 400 حصان .

طاقة وقوة أكبر

تقول شركة صناعة السيارات أيضاً إن النظام الأساسي قادر على قبول وحدات طاقة أكبر وأكثر قوة .. مما يجعل احتمال وجود سيارة كرايسلر جديدة ذات أداء أعلى ترضي محبي سيارات SRT .

كما أعلنت كرايسلر أنها تعاونت مع بي ام دبليو من أجل استخدام نظام قيادة ذاتي من المستوى الثالث .. والذي سنراه في الأجيال القادمة من سيارات بي ام دبليو .. الذي لا يحتاج إلى تدخل سائق بشري في معظم الأوقات أثناء تحرك السيارة .