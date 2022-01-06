3 تريليونات دولار.. قفزة تاريخية للقيمة السوقية لشركة أبل

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تجاوزت قيمة شركة أبل السوقية 3 تريليونات دولار، لتصبح أول شركة في العالم يتم تداول أسهمها علنًا تصل إلى هذه القيمة.

وارتفع سهم أبل، بنحو 3 بالمائة إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 182.88 دولار. متجاوزا 182.85 دولار للسهم، وهو السعر المطلوب لتصل قيمة الشركة إلى 3 تريليونات دولار.

وتجاوزت القيمة السوقية لشركة أبل لأول مرة عتبة 1 تريليون دولار في أغسطس 2018 وتجاوزت 2 تريليون دولار في أغسطس 2020.

وارتفعت أسهم أبل بنسبة 35 بالمائة تقريبًا في عام 2021. حيث استفادت الشركة من ازدهار الطلب على هاتف آيفون 13 الجديد وإصدارات قديمة أخرى. بالإضافة إلى خدمات الاشتراك مثل “أبل ميوزيك وأبل تي في وآي كلاود وآب ستور”.

وقفزت المبيعات ما يقرب من 30 بالمائة إلى أكثر من 83 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2021، والذي انتهى في سبتمبر. كما تمتلك الشركة 191 مليار دولار نقدا أيضا.