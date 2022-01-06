وليامز: يجب بذل “جهود حازمة” لتحقيق المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية في ليبيا

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شددت، المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، على الحاجة الملحة إلى بذل “جهود حازمة” لتحقيق المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية في ليبيا.

وذكرت وليامز، أنها التقت الأربعاء بعدد من ممثلي تنسيقية الأحزاب والتكتلات. الذين طالبوا بعدم الالتفاف على إرادة 2.8 مليون ليبي تسجلوا للتصويت.

وقالت، إنها جددت التأكيد على أن الأمم المتحدة ستقف إلى جانب الشعب الليبي. في مطالبته بعملية انتخابية لإنهاء الفترة الانتقالية الطويلة.

وأضافت، كما شددت على الحاجة إلى بذل جهود حازمة للمضي قدماً في تحقيق المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية.