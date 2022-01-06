وزارة الداخلية تزيل المباني العشوائية على شواطئ مصراتة

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أعلنت وزارة الداخلية عبر صفحتها الرسمية على الفيس بوك أمس الأربعاء تمكن الإدارة العامة للعمليات الأمنية من تأمين عملية إزالة المباني العشوائية. على شواطئ مدينة “مصراتة”، بالتعاون مع جهاز الشرطة الزراعية والحرس البلدي.

وأوضحت الوزارة أن العملية شملت إزالة التعديات على الشواطئ الممتدة من منطقة الطوبة إلى شاطئ مرياط. في حين يأتي ذلك في إطار حملة إزالة التعديات والمخالفات التي تطال الفضاءات العامة.

في حين يأتي ذلك في وقت بحث فيه النائب العام الصديق الصور مع مدير أمن زليتن ورئيس مكتب البحث الجنائي زليتن ، ورئيس إدارة إنفاذ القانون فرع طرابلس. ورئيس قسم التفتيش على أعمال الجهات الضبطية ووكيل النيابة بالقسم تطبيق إخلاءات الاراضي المملوكة للدولة.

وناقش اللقاء أخر الإجراءات المتخذة في شأن تنفيذ أمر النائب العام بإخلاء اثني عشر موقعاً مملوكاً للدولة الليبية. وإزالة مظاهر التعدي عليها وتسليمها إلى مصلحة الأملاك العامة في أقرب الآجال. في حين يتم ذلك وفق مخطط عملي تشترك في تنفيذه الجهات ذات الصلة .

في حين استعراض آخر الإجراءات المتخذة حيال المطلوبين في واقعة الاعتداء على أعضاء هيئة الشرطة في مكتب البحث الجنائي زليتن. ووجه بضرورة تتبعهم لخطورة الفعل الذي قارفوه وأثره على تعزيز ثقة الناس في جهات إنفاذ القانون .

وكان النائب العام، المستشار الصديق الصور، قد وجه بحصر التعديات على أملاك الدولة. وذلك خلال لقاء بمسؤولي الأمن والنيابة وجهات الضبط القضائي بنطاق مدينة مصراتة.

وحضر الاجتماع المحامي العام بدائرة محكمة استئناف مصراتة، ورئيس نيابة غرب مصراتة. ورئيس نيابة شرق مصراتة، ومدير أمن مصراتة.