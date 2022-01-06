نوع من التوابل يقتل الخلايا السرطانية ويمنعها من النمو

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لا يزال السرطان من أخطر الأمراض. في غياب طرق العلاج، تأتي الوقاية في المقدمة ونوع التغذية المطلوبة لذلك.

ثبت علميًا أن نوع التغذية السليمة تقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بالسرطان. كتبت صحيفة ديلي إكسبريس عن “سوبر طعام” لا يقتل الخلايا السرطانية فحسب، بل يقلل أيضًا من نموها.

السرطان هو نتيجة الانتشار العشوائي للخلايا التي تنتشر إلى أجزاء مختلفة من جسم الإنسان. يُعتقد أن السرطان يصيب شخصًا من بين كل شخصين ولدوا في بريطانيا بعد عام 1960 طوال الحياة. لحماية نفسك من هذا المرض، يجب أن تلتزم بقواعد معينة للتغذية ونوع النظام الغذائي. يساعد الكركمين، المكون النشط في الكركم، في تقليل مخاطر الإصابة بالسرطان ويوقف نمو الورم عند إعطائه مع الأدوية الأخرى.

قد يزداد السرطان سوءًا لأن الخدمات الصحية في جميع أنحاء العالم تحارب كورونا. هناك حملات في بريطانيا للتوعية بعلامات وأعراض السرطان.

كما يتم الاهتمام بالتدابير الوقائية. يواصل الخبراء التأكيد على أن الغالبية العظمى من السرطانات يمكن تجنبها. من المعروف أن تناول المزيد من الفاكهة والخضروات والحبوب الكاملة يمكن أن يعزز بشكل كبير دفاعات الجسم ضد الأمراض.

تتمتع بعض الخضروات بخصائص علاجية قوية بشكل خاص نظرًا لخصائصها الغذائية الفريدة. يشتهر الكركم بخصائصه الطبية، وتؤكد أدبيات الايورفيدا أنه يمكن استخدامه كدواء مضاد للفيروسات.

وفقًا لمؤسسة أبحاث السرطان الخيرية في المملكة المتحدة لأبحاث السرطان، فإن الكركم هو علاج بديل للسرطان بسبب تركيزه العالي بشكل استثنائي من مضادات الأكسدة. وتقول المنظمة: “هناك أدلة على أن مادة الكركمين الموجودة في الكركم يمكن أن تقتل الخلايا السرطانية في حالات معينة. تظهر الدراسات المختبرية أن الكركمين له تأثيرات مضادة للسرطان على الخلايا السرطانية “.

تظهر الأبحاث أيضًا أن البلدان التي يستخدم فيها الكركم على نطاق واسع في الغذاء لديها معدل إصابة أقل بالسرطان.

تُعزى الخصائص المضادة للسرطان لهذه الخضروات الجذرية الآسيوية إلى قدرتها على تقليل التورم والالتهابات.