تعرف على منتجات مصفاة طبرق خلال عام 2021

أخبار ليبيا 24 – خاص

كشف مصدر مسؤول في مصفاة طبرق أن منتجات المصفاة التابعة لشركة الخليج العربي للنفط بلغت أكثر من 600 ألف طن متري خلال عام 2021 .

وقال المصدر لأخبار ليبيا 24 اليوم الخميس إن كمية الزيت الثقيل بلغت “329.829” طن متري .. وتم تصديرها إلى خزانات شركة البريقة في طبرق، والخمس، ومصراتة، ورأس لانوف، وخزانات البريقة .

وتابع أن إنتاج الديزل بلغ “177.097” طن متري. وتم تصديرها إلى خزانات مستودع شركة البريقة لتسويق النفط في طبرق.

وبين المصدر نفسه أن وقود الطيران بلغ حوالى “22.140” طن متري، وتم تصديره إلى مستودع شركة البريقة لتسويق النفط في طبرق .

وذكر أن إنتاج النافتا الخفيفة وصل إلى “86.602” طن متري .. وتم تصديرها محليًا إلى رأس لانوف والبريقة وخارجيًا إلى مالطا وفرنسا .

كما بلغ إنتاج الغاز المسال”1.750″ طن متري، وتم تصديره إلى مستودع الغاز التابع لشركة البريقة في طبرق.

وأضاف المصدر أن شركة الخليج تولي اهتماما كبيرًا بالمصفاة .. وتوفر لها كل ما تحتاجه من قطع غيار وإجراء العمرات السنوية في مواعيدها بالتنسيق مع المؤسسة الوطنية للنفط والمصفاة تدار بعناصر وطنية مدربة وذات خبرة .