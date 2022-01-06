الوحيشي يجدد التعاقد مع الأهلي بنغازي لموسمين

6 يناير، 2022 12:14 م
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أخبار ليبيا24

جدد الحارس الدولي مراد الوحيشي عقده مع نادي الأهلي بنغازي لمدة موسمين حتى 2024.

وأكد النادي الأهلي بنغازي، أن الوحيشي وقع “على بياض” مع ناديه. حيث كتب على تويتر “حامي العرين لا يبحث عن الماديات مع نادي الشعب. القائد “مراد الوحيشي” يوقع على بياض ويجدد انتمائه للأهلي لمدة موسمين”.

والوحيشي  24 عاما يعد من أبرز حراس الدوري الليبي، وتعاقد معه الأهلي بنغازي في أكتوبر 2020، قادمًا من الاتحاد.

ويواصل الحوشي ورفاقه في الفريق الأول لنادي الأهلي بنغازي انتصاراتهم في بطولة الدوري الليبي الممتاز بالمجموعة الأولى.

وفاز الأهلي بنغازي سبع مرات على التوالي، والتي كان آخرها على حساب التعاون، في المباراة التي أقيمت مساء الثلاثاء على ملعب شهداء بنينا في بنغازي.

وبذلك يكون الأهلي بنغازي الفريق الوحيد في الدوري الليبي الذي حقق سبعة انتصارات متتالية في المسابقة ويتصدر بمجموعته برصيد 21 نقطة.

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6 يناير، 2022 12:14 م
14

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