مجلس الدولة يجدد المطالبة بإصدار قوانين توافقية لإنجاح الانتخابات

6 يناير، 2022 7:27 م
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أخبار ليبيا 24

جدد مجلس الدولة خلال جلسته العادية الـ 72، التي عقدت، اليوم الخميس، بمقره في طرابلس، التأكيد على ضرورة تفعيل المسار الدستوري وإصدار قوانين توافقية بين مجلسي الدولة والنواب، من أجل إنجاح الانتخابات المقبلة وإنهاء المراحل الانتقالية.

وجاء ذلك وفق المكتب الإعلامي المجلس الأعلى للدولة في بيان له.

وأوضح المجلس أن أعضائه ناقشوا خلال الجلسة آخر مستجدات العملية السياسية.

 كما بحث حالة الانسداد التي وصلت إليها البلاد.

وذلك بعد تعذر إجراء الانتخابات في الموعد الذي كان مقررا يوم 24 ديسمبر 2021.

6 يناير، 2022 7:27 م
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