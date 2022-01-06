فورد توفر للمشترين خيار بناء بيك اب فورد F-150 حسب رغباتهم

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أعلن الرئيس التنفيذي لشركة فورد على حسابه على منصة تويتر أن خيار Build & Price أصبح متاحاً الآن .. وهو الذي يمكن المشتري من بناء سيارة فورد F-150 Lightning الكهربائية بمواصفات محددة .. إذ يمكنه الاختيار من الـ 4 طرازات المتوفرة (Pro, XLT, Lariat, Platinum)، وإضافة المواصفات المرغوبة في السيارة .

ومن أبرز المواصفات الجديدة التي أضافتها الشركة على طراز Platinum هو الشبك المغطى بلون أسود معتم .. ومقاعد مدفئة ومصنوعة من جلد Nirvana .. بالإضافة إلى نظام صوتي B&O، أما في طرازي XLT وLariat فقد حصل المشتري على إمكانية الاختيار بين بطارية Standard Range وExtended Range.

وتتوفر سيارة فورد اف 150 Lightning بطرازاتها المختلفة بالأسعار التالية:

Pro: يبدأ سعرها من 39,974 دولار أمريكي (150,150 ريال سعودي)

XLT: يبدأ سعرها من 52,974 دولار أمريكي (198,970 ريال سعودي)

Lariat: يبدأ سعرها من 67,474 دولار أمريكي (253,431 ريال سعودي)

Platinum: يبدأ سعرها من 90,874 دولار أمريكي (341,322 ريال سعودي)

ويجدر بالذكر أن جميع الطرازات متوفرة بـ 8 خيارات للطلاء الخارجي بدون أي زيادة على السعر .. ما عدا اللون التاسع Rapid Red الذي يزيد 495 دولار (1,859 ريال سعودي).

ويتوقع أن يحصل خيار Build & Price على إقبال كبير، إذ تلقت الشركة 200,000 حجز منذ الإعلان عن البيك اب .. ونظراً لرغبة الجمهور الملموسة، فهذا يتطلب من الشركة أن تقوم ببناء 15,000 سيارة في عام 2022 لكسر القيود وتلبية احتياجات العملاء.