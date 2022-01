حاسوب محمول جديد بشاشتين لشركة لينوفو

أخبار ليبيا24

كشفت شركة لينوفو الصينية للتكنولوجيا والحواسيب عن لابتوب ThinkBook Plus Gen 3 بشاشتين إحداهما بجانب لوحة المفاتيح وأشبه بهاتف ذكي مثبت على يمين اللوحة.

ويتميز الحاسوب المحمول لابتوب لينوفو بوجود شاشة بقياس 17.3 بوصة من نوع IPS تعمل بدقة 3 K وأبعاد عريضة جدًا بواقع 21:10.

كما توجد شاشة أخرى بقياس 8 بوصات من نوع LCD على يمين لوحة المفاتيح وبدقة 800×1280 بكسل تدعم القلم الذكي، ما يساعد في كتابة الملاحظات والاستخدام السريع للشاشة الثانوية والأساسية.

Lenovo launches new Laptop ! A single laptop but with 2 displays called the Lenovo ThinkBook Plus Gen 3. Is it a Hot 🔥 or Hmm 🤔 for you ? pic.twitter.com/yj81YhEzcY

— The Gadget Master (@TheGadgetMaster) January 6, 2022