حاسوب محمول جديد بشاشتين لشركة لينوفو

6 يناير، 2022 4:18 م
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أخبار ليبيا24

كشفت شركة لينوفو الصينية للتكنولوجيا والحواسيب عن لابتوب ThinkBook Plus Gen 3 بشاشتين إحداهما بجانب لوحة المفاتيح وأشبه بهاتف ذكي مثبت على يمين اللوحة.

مزايا الحاسوب

ويتميز الحاسوب المحمول لابتوب لينوفو بوجود شاشة بقياس 17.3 بوصة من نوع IPS تعمل بدقة 3 K وأبعاد عريضة جدًا بواقع 21:10.

كما توجد شاشة أخرى بقياس 8 بوصات من نوع LCD على يمين لوحة المفاتيح وبدقة 800×1280 بكسل تدعم القلم الذكي، ما يساعد في كتابة الملاحظات والاستخدام السريع للشاشة الثانوية والأساسية.

وسيوفر الجهاز أحدث معالجات إنتل من الجيل الثاني عشر مع معالج رسومات Xe من إنتل كذلك. بالإضافة إلى ذاكرة رام DDR5 بسعة تصل 32 جيجابايت.

ويعمل الجهاز بطبيعة الحال مع نظام ويندوز 11. ووفقًا للنسخة الخاصة من النظام فسيتعامل مع الشاشة الصغيرة على أنها شاشة إضافية متصلة بالجهاز. وبالتالي يعاملها معاملة الشاشة الخارجية عند ربطها مع اللابتوب كما هو الحال بالطرق التقليدية.

وقامت لينوفو بتوفير ميزة للوصول السريع للتطبيقات في الجهاز أسمتها Magic Launche  بحيث تجعل الوصول للتطبيقات الأكثر استخدامًا أكثر سلاسة.

مزايا أخرى في الجهاز الجديد

يتمتع الجهاز بنسخة خاصة من ويندوز 11، وكاميرا بدقة FHD مع مستشعر IR لاستشعار وجود المستخدم أمام الجهاز وفك القفل سريعا عبر Windows Hello.

كما يتوفر بالجهاز منفذ HDMI ومنفذي USB Aومنفذ Thunderbolt 4، إضافة إلى بطارية 69 وات/ ساعة. إضافة إلى ذلك فإن الجهاز يحمل ميزة Magic Launcher ودعم القلم الذكي.

ومن المتوقع أن تبدأ عملية تسويق الجهاز في مايو القادم، وبأسعار تبدأ من 1,399 دولارًا أمريكيًا.

 

 

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6 يناير، 2022 4:18 م
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