ثابت يبحث مع موسى تفعيل وتطوير العمل العربي المشترك

أخبار ليبيا 24 – خبر

التقى مندوب ليبيا الدائم بجامعة الدول العربية عبد المطلب ثابت، اليوم الخميس، بالأمين العام الأسبق للجامعة العربية عمرو موسى .

واستعرض اللقاء تطورات الأوضاع السياسية فى ليبيا والمنطقة العربية، وضرورة تشجيع وتكثيف الجهود الرامية تفعيل وتطوير العمل العربي المشترك،على المستويين السياسي والإنساني .

وأكد السفير ثابت عن ثقته بأهمية الدور الذي تلعبه الشخصيات الاعتبارية العربية، فى العمل على توافق الآراء .. وتوحيد الرؤى، وتنمية الحوارات العربية، بما يخدم قضايانا المصيرية، من أجل إيجاد حلول ناجعة ومستدامة للأزمات العربية.

من جهته، أكد عمرو موسى حرصه على متابعة تطورات ومستجدات الساحة الليبية .. متمنياً أن تتحقق آمال الشعب الليبي، وتطلعاته باتجاه استعادة بناء الدولة المدنية .

وسلّم، عبدالمطلب ثابت، في منتصف ديسمبر الماضي، أوراق اعتماده إلى الأمين العام للجامعة، أحمد أبو الغيط. وذلك بمقر الجامعة بالعاصمة المصرية القاهرة.

يأتي ذلك بعد أن تم تكليفه من قبل رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي.

وجرى خلال اللقاء مناقشة آخر التطورات في الساحة الليبية وآلية دعم الجامعة للوضع الراهن.

وكان ثابت قد أدى اليمين القانونية الأربعاء أمام رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي مندوب ليبيا الدائم لدى المنظمة.

وأكد خلال مراسم أدائه اليمين بالعمل على تمثيل ليبيا أمام جامعة الدول العربية أفضل تمثيل، كما أكد حرصه على تطوير علاقات ليبيا مع الدول العربية.