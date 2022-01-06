القبض على موظف مصرفي بتهمة الاختلاس وأربع آخرين للتقصير والإهمال

أخبار ليبيا 24 – خبر

أعلنت الإدارة العامة للبحث الجنائي فرع درنة عن إحالة خمسة موظفين يعملون في أحد المصارف بالمدينة للنيابة العامة .

وقالت الإدارة في فيديو على صفحتها الرسمية على فيسبوك .. أن أحد الجناة قام باختلاس مبلغ مالي قدرة سبعمائة وخمس وسبعون ألف وتسعمائة وتسعون دينار ليبي من المصرف .. فيما وجهة لزملائه الأربعة تهمة التقصير في أداء العمل بعد أن استخدم الأول صلاحياتهم واختامهم في عملية الاختلاس .

تعاون مشترك

وجاءت هذه العملية في إطار التعاون المشترك بين فرع الإدارة بدرنة والكتيبة 166 المكلفة بتأمين مدينة درنة .. والتي قامت بإحالة الموظفين الخمسة إلى الفرع لمتابعة الاستدلال في الواقعة.

وبينت إدارة البحث في درنة أنه خلال الاستدلال في الواقعة اعترف المتهم الأول ويدعى (م م م ) .. بأنه قام باستخدام رقم المستخدم الخاص بالموظف (ا ع ع) وهو موظف في ذات المصرف للدخول إلى المنظومة الرئيسية .

تفاصيل القضية

وتابعت الإدارة أن الجاني دخل لحساب المصرف وقام بنقل مبلغ من ذلك الحساب إلى أربع حسابات من المنظومة .. واستخدم ثلاث حسابات منها بقيمة مئتان وخمسون ألف دينار ليبي .. والحساب الرابع بقيمة خمسة وعشرون ألف وتسعمائة وتسعون دينار ليبي .

بعد ذلك قام المتهم بتحويل هذه القيمة برقم المخول الخاص بالموظف (ي ع ع) وصفته نائب المدير .. وقام باستخدام أربع قسائم بأسماء وهمية ثلاث قسائم بقيمة مئتان وخمسون ألف لكل قسيمة .. وقسيمة رابعة بقيمة خمسة وعشرون ألف وتسعمائة وتسعون دينار ليبي وهذه القسائم موجودة بأسماء وهمية أيضا .. وقد قام بختم ثلاث قسائم بختم خاص بالموظف (ح ا ح) وقسيمة بختم رئيس قسم الحسابات الجارية وهو خاص بالموظف (م م م) ” .. فيما جرى كل ذلك دون علم الموظفين المذكورين اللذين تم استخدام اختامهم بحسب اعترافه.

عملية الاختلاس

وقام المتهم بتحويل القيم المذكورة إلى مكتب الصرافة المملوك لشخص يدعى (م ال م) .. وقام بإرسال صديقه الذي يدعي (م ع م) من أجل استلام المبلغ من مكتب الصرافة ولم يخبره بعملية الاختلاس .

وقال له إن هذا المبلغ ورثة، وقد ذهب صديقة فعلا واستلم المبلغ وقدرة سبعمائة واثنان وثلاثون ألف دينار ونصف .. وبعد خصم النسبة وقد أعطاه المبلغ وقام بإخفائه في منزل زوج شقيقته الذي يدعي (و ص ر) وذلك قبل أن تصادر الكتيبة 166 المبلغ .

تسليم واستلام

وبالتواصل مع أفادت بأنها قامت بتسليم المبلغ المصادر إلى مدير المصرف (ا م ع ) بناء على كتاب مدير إدارة الفروع بالمنطقة الشرقية للمصرف .. ووفق مستند تسليم واستلام حيث تم إحضار الكتاب والمستند وتم إرفاقه بالمحضر .. وإحضار القسائم من مكتب الصرافة وأختام الموظفين بالمصرف الذين استخدمت صلاحياتهم في عملية الاختلاس .

وتم الاستدلال معهم ايضا هم والأشخاص الباقي المذكورين وتم تحريز الاختام المذكورة والقسائم بالمحضر وإحالة القضية إلى النيابة العامة درنة بتهمة الاختلاس والإهمال والتقصير تحت رقم 72 بالفرع .