تغيير لون السيارة في ثوانٍ.. تقنية فريدة من بي إم دبليو

أخبار ليبيا 24

كشفت الشركة BMW iX، المصنعة الألمانية، في معرض CES للتكنولوجيا الاستهلاكية، عن تقنية طلاء لتغيير لون السيارة في ثوان معدودة.

ويُطلق على هذا المفهوم اسم iX Flow، وهي إمكانية التبديل من الأبيض إلى الرمادي والعكس في بضع ثوانٍ لواجهة السيارة.

تخصيص لون السيارة

وتمنح الميزة للمستخدم الحرية في اختيار مناطق السيارة التي يريد تغيير لونها وتنويعها على النحو الذي يراه مناسبًا. في الواقع، سيزداد عدد احتمالات تخصيص لون سيارتك بمقدار عشرة أضعاف.

توضح الشركة المصنعة في ميونيخ أنها صممت “هيكل جسم” خاص بـ iX، سيارة الدفع الرباعي الكهربائية.

التحفيز عبر إشارات كهربائية

وذلك عندما يتم تحفيزها عن طريق الإشارات الكهربائية، فإنها تطلق عملية تعتمد على تقنية الرحلان الكهربي، والتي تغير مظهرها من خلال جلب أصباغ لونية مختلفة على سطح السيارة والسماح لها بأخذ الظل الذي يريده المستخدم.

ويعتمد التلوين الكهربي على تقنية طورتها شركة E Ink، وهي شركة تشتهر بتقنية الحبر الإلكتروني المستخدمة في أجهزة القراءة الإلكترونية.

كبسولات سمك الشعرة

وفي الحالة المحددة لـ iX Flow، استخدم مهندسو E Ink كبسولات دقيقة بحجم سمك شعرة الإنسان.

وتحتوي كل من هذه الكبسولات على أصباغ بيضاء سالبة الشحنة وأصباغ سوداء موجبة الشحنة. بناءً على الإعداد المختار، ويمكن للمستخدم بالتالي تغيير لون المجال الكهربائي الذي يغطي السيارة وبالتالي تغيير مظهرها العام.

امتصاص الطاقة الحرارية

وتوضح بي إم دبليو أيضًا أن هذا التعديل التجميلي يمكن أن يكون له أيضًا فائدة أخرى غير الجمالية. في الواقع.

ويمكن أن يكون لتغيير اللون عواقب على استهلاك الطاقة في السيارة. بعبارة أخرى، سواء كانت السيارة سوداء أو بيضاء، لا تمتص الطاقة الحرارية الناتجة عن الشمس بنفس الطريقة. على سبيل المثال، في الطقس البارد، يساعد الطلاء الداكن السيارة على امتصاص المزيد من الحرارة التي تنتجها الشمس.