تأشيرة ديكوفيتش تمنعه من دخول الملاعب الأسترالية

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منعت السلطات الأسترالية لاعب التنس المصنف الأول عالميا، نوفاك ديوكوفيتش، من دخول البلاد بسبب مشكلة تتعلق بتأشيرته.

ووصل اللاعب إلى ملبورن يوم الأربعاء، حيث لاحظت السلطات خطأ في طلبه لدخول البلاد.

وتم استجواب نجم التنس في غرفة بمطار ملبورن لساعات أثناء التحقيق معه في حالة التأشيرة والإعفاء.

وذكرت وسائل إعلام أسترالية أنه تم إبلاغ ديوكوفيتش بأنه سيتم ترحيله، وقال محاموه إنهم سوف يطعنون في القرار.

ولم يتحدث ديوكوفيتش عن حالة التطعيم الخاصة به، لكنه قال العام الماضي إنه “يعارض التطعيم”.

على إثر ذلك، لم يتعاطف رفائيل نادال مع منافسه منذ فترة طويلة نوفاك ديوكوفيتش، وقال يوم الخميس إنه يجب أن يواجه عواقب عدم تلقيحه ضد فيروس كورونا.

يذكر أن نادال قال سابقا إنه يؤمن بشدة بالتطعيم لوقف جائحة “كثير من الناس يموتون بسببها”.

وزعم ديوكوفيتش على إنستغرام هذا الأسبوع أنه حصل على إعفاء من التطعيم للعب في بطولة أستراليا المفتوحة، فيما كشف رئيس الوزراء سكوت موريسون يوم الخميس أنه لم يكن هناك إعفاء طبي مطلقًا، وأن دليل اللاعب على أخذ الإعفاء “غير كافٍ”.

وأثارت هذه الحادثة العديد من ردود الفعل الغاضبة ضد استراليا، معتبرين ما حدث “أمرا قبيحا”.

واتهمت رينا ستابس، بطلة البطولات الأربع الكبرى ست مرات، رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون بإعطاء الحلقة بأكملها لونًا سياسيًا وقال: “تساءلت عما إذا كان بحوزته الأوراق الصحيحة على متن الطائرة.

وعندما وصل قالوا إنه ليس بحوزته الأوراق الصحيحة، أعتقد أن هذا الموضوع تم تسييسه هذه سابقة سيئة للبطولات”.