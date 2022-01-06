بليحق: مجلس النواب يسعى المُضي قدماً بالبلاد إلى مرحلة الأمن والاستقرار

6 يناير، 2022 10:56 م
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عبدالله بليحق
عبدالله بليحق

أخبارليبيا24

أكد المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق اليوم الخميس. إن المجلس يسعى لتجاوز هذه المحنة والمُضي قدماً بالبلاد إلى مرحلة الأمن والاستقرار.

وأضاف بليحق أن مجلس النواب شكل لجنة خارطة الطريق تضم ممثلين عن كافة مدن ومناطق ليبيا.

وأفاد. أن اللجنة بدأت أعمالها ولقاءاتها بشكل مكثف بالتواصل مع كافة الأطراف والمؤسسات المعنية وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وأوضح أن اللجنة تسعى للوصول إلى ما يُحقق إرادة الشعب الليبي. بإنجاز الاستحقاق الوطني التاريخي بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وذكر المتحدث الرسمي. أن من أهداف اللجنة تذليل كافة العراقيل والعقبات التي حالت دون تنظيم الانتخابات في 24 ديسمبر.

ودعا كافة الأطراف إلى تكاتف الجهود ودعم مجلس النواب وتغليب مصلحة الوطن والشعب الليبي. في تحقيق إرادته للوصول بالبلاد إلى مرحلة الاستقرار.

وشدد. على عزم مجلس النواب التصدي لكل التحديات الجسام التي تمر بها البلاد رغم خطورة المرحلة.

6 يناير، 2022 10:56 م
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