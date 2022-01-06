بعد أن كانت تحت سيطرة داعش.. إعادة تأهيل الكتيبة 302 صاعقة في قنفودة

أخبار ليبيا24

احتفل في بنغازي بافتتاح مقرات وإدارات تابعة للقوات الخاصة في مقر الكتيبة 302 صاعقة بمنطقة قنفودة. وحضر حفل الافتتاح، مدير إدارة التدريب اللواء صالح أعبودة وآمر القوات الخاصة اللواء عبدالسلام الحاسي وعدد من الضباط وضباط صف والجنود بالقوات المسلحة العربية الليبية .

كما حضر الافتتاح ضباط من القوات المسلحة وإدارة التوجيه المعنوي وضباط من رئاسة الأركان القوات البحرية. كما حضره آمر مدرسة الصاعقة والمظلات وضباط من الاستخبارات العسكرية والشرطة العسكرية. وضباط من الكتيبة 166 والكتيبة 155 وعدد من ضباط الوحدات العسكرية الأخرى.

حفل الافتتاح

وذكرت إدارة التوجيه المعنوي، أن الحفل انطلق بكلمة المقدم مهندس عيسى القابسي. والتي تحدّث خلالها على أعمال التطوير والصيانة التي لحقت بالمعسكر من بعد السيطرة عليه عندما كان تحت سطوة تنظيم داعش الإرهابي.

وأضافت، أن المقرات شملت المقرات شعبة المخابرة للكتيبة 302 صاعقة والعيادة المجمعة الخاصة. بمركز التدريب للقوات الخاصة والتي تجري فيها العمليات الصغرى والإسعافات الأولية.

وسميت العيادة على روح الشهيد “سعيد الجنجان” وهو آمر المستشفى الميداني لكتيبة 302 صاعقة. والذي استشهد في معركة الهلال النفطي عام 2018 .

كما تم افتتاح مسجد سمي باسم “مسجد الشهداء”، كما افتتحت قاعة اجتماعات سميت على روح الشهيد الفريق “ونيس بوخمادة”.

وذكرت إدارة التوجيه المعنوي، أن الحضور قاموا بجولة ميدانية داخل مقر الكتيبة 302 صاعقة. والاطلاع عن قرب بكل الصيانات والبنايات الحديثة من حيث التجهيزات التي لحقت بعنابر الضباط وضباط الصف والجنود والجناح الفندقي المخصص لكبار الزوار .