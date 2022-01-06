بريطانيا تحذر مواطنيها مرة أخرى من السفر لليبيا

أخبار ليبيا24

جددت بريطانيا تحذير مواطنيها من السفر إلى ليبيا مطالبة من هم داخلها بالمغادرة فورا وفي أقرب فرصة ممكنة، بأي وسيلة عملية.

وقالت الحكومة البريطانية، إن مكتب الشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية ينصح بعدم السفر إلى ليبيا، لافتة إلى أنه تم وضع هذه النصيحة باستمرار منذ عام 2014.

وقالت إن جميع رحلات السفر من ليبيا وإليها وداخلها ستكون على عاتق المسافر. معتبرة أن الأوضاع الأمنية المحلية هشّة، ويمكن أن تتدهور بسرعة إلى قتال واشتباكات عنيفة، دون سابق إنذار.

وأضافت، أن الاشتباكات بين الميليشيات تشكل مخاطر كبيرة على السفر الجوي في ليبيا، وقد تسببت بشكل دوري في الإيقاف المؤقت أو الإغلاق المؤقت للمطارات.

وقالت، إن من المرجح جدًا أن يحاول الإرهابيون تنفيذ هجمات في ليبيا. ولفتت إلى أن هناك تهديد كبير في جميع أنحاء البلاد من الهجمات الإرهابية والاختطاف ضد الأجانب. بما في ذلك المتطرفين التابعين والقاعدة، وكذلك الميليشيات المسلحة.

وأكدت الحكومة البريطانية، إن الدعم القنصلي غير متوفر من قبلها من داخل ليبيا.

ونبّهت من يرغبون بالسفر إلى ليبيا-خلافًا لنصيحة وزارة الخارجية والتعاون الدولي- فعليهم الحصول على التأشيرة الصحيحة.

كما نبّهت على من أراد السفر لليبيا كممثل إعلامي؛ فعليه أن يحصل على اعتماد صحفي من السلطات الليبية ذات الصلة.