النويري يطلع على سير عمل لجنة خارطة الطريق

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قال رئيس مجلس النواب المكلف، فوزي النويري،في تغريدة له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر. أنه التقى برئيس وأعضاء لجنة خارطة الطريق، للاطلاع على سير عمل اللجنة.

وأوضح النويري أن اللقاء مع رئيس وأعضاء لجنة خارطة الطريق جاء للاطلاع على سير عمل اللجنة.

وأشار إلى أن رئيس اللجنة قدم شرحا وافيا عن اللقاءات التي قامت بها اللجنة ونتائج أعمالها. وفي الختام تم التأكيد لهم على أهمية عمل اللجنة في هذا الوقت وضرورة تذليل كل الصعوبات والتحديات التي تواجهها”.

من جهة أخرى شددت، المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، على الحاجة الملحة إلى بذل “جهود حازمة” لتحقيق المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية في ليبيا.

وذكرت وليامز، أنها التقت الأربعاء بعدد من ممثلي تنسيقية الأحزاب والتكتلات. الذين طالبوا بعدم الالتفاف على إرادة 2.8 مليون ليبي تسجلوا للتصويت.

في حين قالت، إنها جددت التأكيد على أن الأمم المتحدة ستقف إلى جانب الشعب الليبي. في مطالبته بعملية انتخابية لإنهاء الفترة الانتقالية الطويلة.

وأضافت، كما شددت على الحاجة إلى بذل جهود حازمة للمضي قدماً في تحقيق المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية.

وكانت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة في الشأن الليبي ستيفاني وليامز قد أكدت على تجديد دعم المجتمع الدولي للانتخابات الليبية.

وأوضح وليامز خلال لقائها رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح أن دعم الانتخابات كونه مطلب شعبي ينشد السلم والاستقرار في ليبيا.

وبحث السايح ووليامز خلال اللقاء في ديوان مجلس المفوضية في طرابلس آخر مستجدات العملية الانتخابية المقررة.

واستعرض رئيس مجلس المفوضية والمستشارة سبل تدعيم المساعي المقترحة لإنجاز الاستحقاقات المرتقبة.