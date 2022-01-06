النويري يبحث مع وليامز وزينينغا آخر ما توصلت له لجنة خارطة الطريق

أخبار ليبيا 24

ناقش رئيس مجلس النواب المكلف، فوزي النويري، مع مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون ليبيا، ستيفاني وليامز، والأمين العام المساعد منسق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ريزيدون زينينغاّ، أعمال لجنة خارطة الطريق المشكّلة من قبل المجلس.

وبحث اللقاء وفق المتحدث باسم المجلس، عبدالله بليحق، آخر ما توصلت له اللجنة من حلول تكفل سلاسة العملية الانتخابية واستقرار المشهد السياسي ككل.

وجرى خلال اللقاء الذي عُقد الخميس، بمقر فرع ديوان مجلس النواب في طرابلس، مناقشة القضايا الأساسية للملف الليبي والوقوف على آخر المستجدات حول سير العملية الانتخابية، وعمل مجلس النواب بشأنها.

وعقدت وليامز وزينينغا في وقت سابق اليوم، مع لجنة خارطة الطريق المشكلة من مجلس النواب حيث شهد الاجتماع استعراض أعمال مهام اللجنة التي شُكلت بعد تعذر إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر 2021، والمشاورات التي أجرتها البعثة الأممية مع القوى الدولية والإقليمية المعنية بليبيا.