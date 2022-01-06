النويري يبحث مع لجنة التواصل بهيئة الدستور مستجدات العملية السياسية
أخبارليبيا24
قال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق إن رئيس المجلس فوزي النويري التقى مع لجنة التواصل للهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور.
وأضاف بليحق عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك” أن النويري التقى اللجنة للوقوف على آخر مستجدات العملية السياسية.
وأكد المتحدث أنه تمت مناقشة سبل دعم المسار الدستوري والدفع به باعتباره أهم مسارات الحل للأزمة الليبية.
وذكر أنه تمت مناقشة آخر مستجدات المشهد السياسي والوقوف على تحديات المرحلة وأفضل السبل للسير بالعملية السياسية.
ولفت المتحدث الرسمي إلى أنه تم بحث إقرار دستور دائم يحقق الاستقرار ويحظى بموافقة الشعب وثقته.