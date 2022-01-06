المطالبة بضرورة صيانة المدنية الرياضية في بنغازي وفقا للمواصفات المعتمدة

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دعت رابطة قدامى الرياضة في بنغازي إلى ضرورة أن تتم أعمال الصيانة والتطوير بالمدينة الرياضية. وفق الأسس والمعايير والموصفات المُعتمدة من قبل استشاري المشروع شركة” في كونسلت الدولية”.

جاء ذلك خلال اجتماعها الأربعاء مع مسؤول ملف الرياضة ببلدية بنغازي، إدريس غيث قدورة.

وتحدث قدورة، في بيان لبلدية بنغازي، حول أهمية هذا المشروع والخطوات التي قامت بها البلدية بالتنسيق مع وزير التخطيط بحكومة الوحدة الوطنية.

وأكد، على ضرورة أن يتم التنفيذ بالمواصفات والمعايير المُعتمدة من قبل الاستشاري الألماني.

كما أكد أن مدينة بنغازي ونواديها الرياضية ولاعبيها وجمهورها الرياضي تستحق أن يكون لها صرح رياضي وفق المواصفات والمعايير الرياضية المعتمدة .

واتفق الحضور على التواصل مع جميع المهتمين بالشأن الرياضي في المدينة لتكثيف الجهود حيال. عقد لقاءات مع النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بحكومة الوحدة ووزير الرياضة ومدير عام جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية. وذلك لحثهم على سرعة البدء في تنفيذ هذا المشروع، وأن يكون وفق المواصفات والمعايير العالمية للمنشئات الرياضية.