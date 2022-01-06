المحجوب: الدبيبة يمنع صرف مرتبات الجيش الذي يؤمن قوت الليبيين

أخبار ليبيا 24

قال مدير إدارة التوجيه المعنوي، اللواء خالد المحجوب، إن رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، منع صرف مرتبات القوات المسلحة التي أمّنت قوت الليبيين وأعادت ضخه عبر المؤسسة الوطنية للنفط الجهة المسؤولة عن ذلك حتى وصل الدخل هذا العام إلى أكثر من 100 مليار دينار.

وأوضح المحجوب، في بيان له عبر فيسبوك، أن الدبيبة يتحجج بعدم وجود رصيد يغطي الصك الصادر بالخصوص.

وأضاف المحجوب، إن حكومة الدبيبة التي صرفت في عدة أشهر ما يزيد عن 90 مليار دينار منهم 20 مليار على تنمية الفساد بدلا من تنمية الوطن، توقف مرتبات ينتظرها قرابة نصف مليون مواطن ليبي أولياء أمورهم أو ابناءهم انخرطوا في الجيش الليبي لحماية وطنهم وتأمين مصدر رزق الليبيين والنضال من أجل تحقيق السيادة.

وأضاف، أن القيادة العامة- بسبب تحايل الدبيبة- وجدت نفسها مضطرة للاستدانة لتوفر أقل المتطلبات لجنودها وهو التموين اليومي لمن أصابعهم على الزناد في مواقع الحراسة والحماية بالحقول النفطية وعلى الحدود وفي الصحراء تطارد الإرهاب والمهربين ولمختلف الأماكن التي تقوم بحمايتها وتأمينها.

واتهم المحجوب الدبيبة، بالإفلاس أخلاقيا وظهرت حقيقته وأنه تحول من رئيس حكومة إلى أداة تجويع لليبيين، الذين ينتظرون مرتباتهم ليسدوا رمق أبناءهم ويسددون نفقات علاج مرضاهم واحتياجات تعليمهم.