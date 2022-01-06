القبض على أخطر محتال في طبرق

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد مصدر أمني مسؤول في مديرية أمن طبرق، القبض على أخطر محتال في المدينة، كان قد فر من مؤسسة الإصلاح والتأهيل عام 2019.

وأوضح المصدر الأمني في تصريح لوكالة أخبار ليبيا 24، اليوم الخميس، أن المحتال “أ.ع.ب” محكوم عليه في عدة قضايا.

وأشار ذات المصدر إلى أن المحتال ليبي الجنسية ويبلغ من العمر 31 عاما.

وأوضح المصدر أن معلومات وردت لمركز شرطة المدينة بمديرية أمن طبرق عن سجين هارب من مؤسسة الإصلاح والتأهيل متهم بعدة قضايا.

لافتا إلى أنه تم جمع المعلومات عن المحتال الهارب من عدة أحكام وقضايا بالسجن تصل أدناها إلى أربع سنوات وأقصاها إلى 15 عاما.

وأكد المصدر أن المتهم كان يقوم بالاحتيال على المواطنين ببيع بطاقات شحن مزورة.

ووصلت المبالغ التي تحصل عليها المتهم في عمليات احتيال إلى 10 مليون دينار ليبي.

وأشار المصدر إلى أن عملية القبض تمت في طبرق من قبل أعضاء التحري.

حيث اعترف المتهم بعد الاستدلال معه بما نسب عليه، وتم إحالته إلى النيابة العامة.