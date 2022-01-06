الصور يبحث إخلاءات الاراضي المملوكة للدولة

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بحث النائب العام الصديق الصور مع مدير أمن زليتن ، ورئيس مكتب البحث الجنائي زليتن ، ورئيس إدارة إنفاذ القانون فرع طرابلس. ورئيس قسم التفتيش على أعمال الجهات الضبطية ووكيل النيابة بالقسم تطبيق إخلاءات الاراضي المملوكة للدولة.

وناقش اللقاء أخر الإجراءات المتخذة في شأن تنفيذ أمر النائب العام بإخلاء اثني عشر موقعاً مملوكاً للدولة الليبية. وإزالة مظاهر التعدي عليها وتسليمها إلى مصلحة الأملاك العامة في أقرب الآجال. على أن يتم ذلك وفق مخطط عملي تشترك في تنفيذه الجهات ذات الصلة .

كما استعراض آخر الإجراءات المتخذة حيال المطلوبين في واقعة الاعتداء على أعضاء هيئة الشرطة في مكتب البحث الجنائي زليتن. ووجه بضرورة تتبعهم لخطورة الفعل الذي قارفوه وأثره على تعزيز ثقة الناس في جهات إنفاذ القانون .

وكان النائب العام، المستشار الصديق الصور، قد وجه بحصر التعديات على أملاك الدولة، وذلك خلال لقاء بمسؤولي الأمن والنيابة وجهات الضبط القضائي بنطاق مدينة مصراتة.

في حين حضر الاجتماع المحامي العام بدائرة محكمة استئناف مصراتة، ورئيس نيابة غرب مصراتة، ورئيس نيابة شرق مصراتة، ومدير أمن مصراتة.

وآمر قوة المهام الخاصة بمديرية أمن مصراتة، ورئيس فرع جهاز الشرطة الزراعية مصراتة ، ورئيس فرع جهاز الحرس البلدي مصراتة.

وحضر الاجتماع ورئيس فرع جهاز المباحث الجنائية الوسطى، ونائب آمر قوة العمليات المشتركة.

في حين استعرض اللقاء مؤشرات تنامي وقائع التعدي على العقارات المملوكة للدولة والجهات العامة القائمة بذاتها.

وبحث الاجتماع أيضا غزو الغابات العامة وأراضي المشاريع الزراعية والمناطق المصنفة بأنها سياحية في مدينة مصراتة.