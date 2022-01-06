الدبيبة يحضر التمام الصباحي لطلبة كلية الشرطة بالعزيزية

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حضر رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة صباح اليوم الخميس التمام الصباحي لطلبة كلية الشرطة بمدينة العزيزية.

في حين كان في استقبال الدبيبة وزير الداخلية اللواء خالد مازن ومدير كلية الشرطة العميد محمد ابوحجر. حيث قام مدير الكلية بتقديم التمام الصباحي لرئيس الوزراء.

وتفقد أماكن الإقامة والطعام والقاعات الدراسية للطلبة المستجدين. واستمع لشروح من قبل الوزير ومدير الكلية عن الخطة التطويرية للكلية.

في حين أفاد وزير الداخلية خالد مازن بأن هذه الدفعة رقم ستة وثلاثون وعددها 309 طالب.

مؤكدا أن الدفعةمن كافة مناطق ليبيا من حملة الشهادة الثانوية الذين اجتازوا امتحانات القبول المختلفة.

وأكد بأن الكلية كانت متوقفة عن قبول الطلبة منذ سنة 2011م وأنها الدفعة الأولى منذ ذلك الوقت.

في حين شكر كافة العاملين بالكلية على جهودهم المتميزة مشددًا على ضرورة أن يتم تطوير الكلية وزيادة عدد الطلبة المقبولين بها.

يذكر أن رئيس الحكومة قال الثلاثاء الماضي إن ميزانية الحكومة التي تم تخصيص وصرفها أقل ميزانية خلال السنوات الماضية.

وأضاف الدبيبة خلال ندوة إشهارط لتوضيح الإنفاق الحكومي أن ما صُرِفَ هو رقم كبير.

وقال أن حقيقة ما صرف خلال السنة 6 مليارات و400 مليون. ومن المفترض. أن نُحاسب عن هذا الرقم فقط.

وأكد رئيس الحكومة أن أكبر مشكلة في باب التنفيذ. هي توقف صرف القيمة. بعد تخصيصها.

وأشار إلى أن هذه الأرقام ردًا على من اتهمهم بإخفاء أوجه الصرف.