الداخلية تُعلن عن مسابقة لتأليف نشيد جديد للشرطة

6 يناير، 2022 7:44 م
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أخبار ليبيا 24

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، عن رغبتها في إصدار نشيد جديد للشرطة الليبية معبرًا عن أهداف وقيم الوزارة.

ودعت الوزارة، كل من يجد في نفسه القدرة الإبداعية من الشعراء والكُتَّاب الليبيين عليه تقديم مقترحاته عبر البريد الإلكتروني.

وأشارت إلى أن المقترحات ستُعرض على لجنة تحكيم متخصصة لمراجعتها وتقييمها.

ولفتت الوزارة إلى أن آخر موعد لتقديم المقترحات يوم الخميس الموافق 20 يناير الجاري، وسيحصل الفائز الذي يقع عليه الاختيار على جائزة مالية.

6 يناير، 2022 7:44 م
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