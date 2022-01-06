إنفوغرافيك| أبرز ما جاء في إحاطة السايح أمام مجلس النواب في طبرق
أخبارليبيا24- إنفوغرافيك
– تلقينا تهديدات إذا نشرنا قائمة مرشحي الرئاسة.
– وُجهت لنا عدة اتهامات رغم أن الطعون غير منصفة للمفوضية.
– عدم تضمين التعديلات عطّل سير العملية الانتخابية.
– حرصنا على النأي عن الخوض في الأمور السياسية.
– تفاجأنا بأن طلبات الترشح للرئاسة قاربت 100 طلب.
– تأخر تسليم القوانين سبب إرباكا في مراجعة الملفات.
– ترشح عدد ممن لديهم سوابق جنائية.
– لسنا متأكدين من مقدرة الداخلية على تأمين الانتخابات.
– رصدنا عمليات تزوير في ملفات المترشحين.
– بعض المترشحين استخدم أرقاما وطنية دون علم أصحابها.