إنفوغرافيك| أبرز ما جاء في إحاطة السايح أمام مجلس النواب في طبرق

6 يناير، 2022 9:20 م
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أخبارليبيا24- إنفوغرافيك

– تلقينا تهديدات إذا نشرنا قائمة مرشحي الرئاسة.

– وُجهت لنا عدة اتهامات رغم أن الطعون غير منصفة للمفوضية.

– عدم تضمين التعديلات عطّل سير العملية الانتخابية.

– حرصنا على النأي عن الخوض في الأمور السياسية. 

– تفاجأنا بأن طلبات الترشح للرئاسة قاربت 100 طلب.

– تأخر تسليم القوانين سبب إرباكا في مراجعة الملفات.

– ترشح عدد ممن لديهم سوابق جنائية.

– لسنا متأكدين من مقدرة الداخلية على تأمين الانتخابات.

– رصدنا عمليات تزوير في ملفات المترشحين.

– بعض المترشحين استخدم أرقاما وطنية دون علم أصحابها.

6 يناير، 2022 9:20 م
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