DJ أرجنتيني تلقى ‏تهديدات بالقتل بعد إصابة ميسي بكورونا

أخبارليبيا24

كشف الـDJ الأرجنتيني فير بالاسيو عن تلقيه ‏تهديدات بالقتل بعد إصابة نجم كرة القدم الأرجنتيني ونادي باريس سان جرمان الفرنسي ليونيل ميسي بفيروس كورونا.

وقال بالاسيو (31 عاما) في مقطع فيديو إنه تلقى تهديدات بالقتل وإهانات على وسائل التواصل الاجتماعي من قبل أشخاص يعتقدون أنه المسؤول عن إصابة ميسي بكورونا وفقا لشبكة “ESPN” الرياضية الأمركية.

وأفاد في تغريدة على “تويتر” بأن كثيرين من مشجعي ميسي أطلقوا عليه لقب “القاتل”، بعد نشر صور له مع النجم الأرجنتيني في حفل بالأرجنتين.

ونفى فير بالاسيو الاتهامات الموجهة له بأنه السبب وراء إصابة ليونيل ميسي بكورونا، ونشر عبر حسابه على موقع “تويتر” نتيجة اختباره لـ”كوفيد-19″ التي كانت سلبية.

وأعلن باريس سان جرمان الأحد أن نجمه ميسي أصيب بفيروس كورونا.

وأشار النادي إلى أن المصابين بكورونا إلى جانب ميسي هم الظهير الإسباني خوان برنات، ومواطنه الحارس سيرخيو ريكو، ولاعب الوسط ناثان بيتومازالا.

وأكد سان جرمان وفق ما نقلت “فرانس برس” أن اللاعبين سيخضعون للحجر.