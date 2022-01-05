وليامز تجدد دعم المجتمع الدولي للانتخابات الليبية

5 يناير، 2022 3:12 م
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السايح ووليامز_طرابلس
السايح ووليامز_طرابلس

أخبارليبيا24

أكدت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة في الشأن الليبي ستيفاني وليامز على تجديد دعم المجتمع الدولي للانتخابات الليبية.

وأوضح وليامز خلال لقائها  رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح أن دعم الانتخابات كونه مطلب شعبي ينشد السلم والاستقرار في ليبيا.

وبحث السايح ووليامز خلال اللقاء في ديوان مجلس المفوضية في طرابلس آخر مستجدات العملية الانتخابية المقررة.

واستعرض رئيس مجلس المفوضية والمستشارة سبل تدعيم المساعي المقترحة لإنجاز الاستحقاقات المرتقبة.

5 يناير، 2022 3:12 م
4

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