نقابة العاملين بجامعة بنغازي: النائب العام طالب بسرعة تنفيذ القانون رقم 4

5 يناير، 2022 2:14 ص
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أخبار ليبيا24_ متابعات

أكدت نقابة العاملين بجامعة بنغازي عبر صفحتها بالفيسبوك أنها اجتمعت مع وزير التعليم العالي. بشأن مباشرة اللجنة المكلفة بتنفيذ القانون رقم 4 لسنة 2018.

واوضحت النقابة أن اجتماعها جاء للدفع نحو تنفيذ القرار بشكل سريع. كحق يكفلة القانون لموظفي التعليم العالي والبدأ الفوري لتحقيق ذلك .

وأشارت إلى أنها توجهت مباشرة بعد اجتماعها مع وزير التعليم العالي إلى مكتب النائب العام. لإطلاعه فيما يخص تنفيذ قرار زيادة مرتبات الموظفين. والذي طالب بدوره سرعة تنفيذ القرار وتسهيل إجراءته القانونية بدون أي عراقيل في أقرب وقت ممكن .

يشار إلى أن عدد من المعلمين كان قد نظم قبل أشهر وقفة احتجاجية أمام مقر مجلس النواب في طبرق لمطالبة المجلس بالضغط على الحكومة لتنفيذ مرتبات العاملين بقطاع التعليم وحقوقهم ومزاياهم وتضمينه للميزانية.

جاء ذلك فيما كان يعقد اليوم مجلس النواب جلسة رسمية لمناقشة بند مشروع الميزانية العامة للدولة لسنة 2021وبند تولي المناصب القيادية بالوظائف السيادية.

ورفع المحتجين لافتات أمام مقر مجلس النواب تطالب المجلس بعدم إقرار الميزانية إلا في حال تنفيذ قانون زيادة مرتباتهم

ودعت النقابة العامة للمعلمين قبل ثلاثة أيام كل معلمي ومعلمات طبرق إلى إعلان حالة النفير القصوى والتوجه إلى مقر مجلس النواب اليوم والمطالبة بـ “أعلى صوت” بتطبيق أحكام القانون رقم 4 لسنة 2018 بشأن مرتبات العاملين بقطاع التعليم وحقوقهم ومزاياهم.

نقابة العاملين بجامعة بنغازي: النائب العام طالب بسرعة تنفيذ القانون رقم 4
نقابة العاملين بجامعة بنغازي: النائب العام طالب بسرعة تنفيذ القانون رقم 4
5 يناير، 2022 2:14 ص
3

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