مواصلة حملة التطعيم ضد كورونا في بنغازي

أخبار ليبيا24

تواصل إدارة الخدمات الطبية بنغازي تنفيذ الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا، حيث قام الفريق المتحرك الخاص بالحملة بإعطاء الجرعة الثانية للضباط وضباط الصف والطلبة والعاملين بمركز تدريب القوات الخاصة.

وقالت إدارة الخدمات الطبية بنغازي إن الفريق المتحرك الخاص بالحملة. قام الثلاثاء بإعطاء الجرعة الثانية من التطعيم ضد كوفيد – 19 للضباط وضباط الصف والطلبة والعاملين بمركز تدريب القوات الخاصة التابع للقوات المسلحة.

وأضافت، أن فريق من الغرفة المركزية لفرق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة. قام بأخذ عينات التحاليل من بعض الطلبة وذلك للاطمئنان على صحتهم.

ولفتت إلى أنه خلال الحملة تم تقديم النصائح والإرشادات الصحية حول تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد – 19) .

وكان الفريق المتحرك الخاص بالحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا. قد قام الإثنين بإعطاء الجرعة الثانية للفئات المستهدفة في مخيم أهالي تاورغاء بالمدينة الرياضية. كما قام الفريق، بأخذ عينات التحاليل من بعض قاطني المخيم للاطمئنان على صحتهم.

إجمالي المطعمين في ليبيا

وذكر المركز الوطني لمكافحة الأمراض، أن عدد المطعمين ضد فيروس كورونا (الرجعة الأولى) بلغ مليون و886 ألف و754. بينما وصل عدد المطعمين (الجرعة الثانية) 865 ألفا و636.

آخر إحصاءات

كما بلغ إجمالي الإصابات المسجلة في ليبيا منذ انتشار الوباء في البلاد قبل نحو عامين 391633 منها 7302 بينما بلغ عدد المتعافين 378579 الوفيات 5752، وذلك وفق آخر نشرة للمركز الوطني لمكافحة الأمراض.