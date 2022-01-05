منتصف يناير.. الملف الليبي على طاولة مجلس الأمن

أخبار ليبيا 24

أصدر مجلس الأمن برنامج عمله الشهري لشهر يناير الحالي، مخصصاً 4 أيام للملف الليبي خلال الشهر.

ومن المتوقع أن تقدم بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تقريرها الخاص بعملها في ليبيا بتاريخ 14 يناير.

كما سيتم الاستماع لإحاطة البعثة الأممية إلى ليبيا بشأن آخر التطورات في البلاد أمام مجلس الأمن بتاريخ 24 يناير.

وسيتم أيضا التباحث بين أعضاء المجلس حول مصير بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بتاريخ 27 يناير.

فيما سيكون تاريخ 31 يناير موعداً لاتخاذ قرار بشأن التمديد لعمل البعثة في ليبيا من عدمه

يشار إلى أن البعثة قد سبق وأن تم تمديد مهمتها في سبتمبر الماضي حتى نهاية يناير 2022.