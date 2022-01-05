ليبيا تسجل 12 حالة وفاة و533 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أخبار ليبيا 24

قال المركز الوطني لمكافحة الأمراض، أن ليبيا سجلت 698 إصابة بفيروس كورونا المستجد أمس الثلاثاء.

منها 139 حالة حرجة، وتماثل للشفاء 533 مصابًا، وتُوفي 12 آخرون.

وبلغت نسبة الحالات الموجبة 12.5% من إجمالي 5572 عينة جرى تحليلها؛ حيث ظهرت سلبية 4874 منها.

وتوزعت حالات الوفاة، بواقع سبع حالات بالمنطقة الغربية، وخمس حالات في المنطقة الشرقية.

وبذلك ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا المسجلة في ليبيا منذ ظهور الوباء، إلى 391 ألفًا و633 حالة.

منها 7302 حالة نشطة، بينما تعافى 378 ألفًا و579 حالة، وسُجلت 5752 حالة وفاة بالمرض في البلاد.