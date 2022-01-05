استطلاع | كيف يري الليبيين البلاد بعد عشر سنوات من الآن

أخبار ليبيا 24 – مجتمع

بعد عقد من الفوضى، تسعى ليبيا لإعادة الإعمار مع تحسن في الوضع السياسي. ويتمثل ذلك في مشاريع تبلغ كلفتها عشرات المليارات من الدولارات، ما يشكل مصدرا مهما لإمكان كسب المال.

وهجرت مئات المشاريع التي تقدر قيمتها وحدها بمليارات الدولارات، بعد سقوط حكم معمر القذافي، بسبب عدم الاستقرار. وكانت قد أطلقتها مطلع العقد الأول من الألفية الثالثة (2000-2010) شركات عالمية كبرى.

وشكلت حكومة الوحدة الوطنية لجانا لإكمال الاتفاقيات والمشاريع الموقعة مع الحكومة المصرية .. تعطي القاهرة حصة بعشرات المليارات ضمن خطة إعادة إعمار ليبيا.

وقد وقع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة مع نظيره المصري مصطفى مدبولي منتصف شهر سبتمبر من العام الماضي .. 13 اتفاقية و6 عقود تنفيذية بلغت قيمتها أكثر من 33 مليار دولار بما يعادل 147 مليار دينار ليبي.

وفي هذا الإطار طرحت أخبار ليبيا 24 سؤالًا على متتبعيها على فيسبوك حول النظرة المستقبلية لليبيا بعد عشر سنوات من الآن ؟

من جهتها، وصفت “الدنيا بخوت” الوضع في ليبيا بالسيئ، وربما أن العراق واليمن أفضل حالًا من ليبيا، حسب وصفها .

وقالت “قصة نجاح” أن حال المسؤولين الآن في ليبيا هي السيطرة على الكراسي فقط، ولا جديد للمواطن الغلبان الذي إذا استمروا في كتم صوته وحقه في الانتخابات حينفجر كبركان هادي يقضي عليهم .

وأوضح “Salah Alheis” الليبيين يوهبوا في شوارع تونس والقاهرة واسطنبول. وبلادهم تحت حكم السارق والأوباش، في إشارة لعدم بناء ليبيا نحو المستقبل .

وذكرت “عصافير الجنه” كيف ما هي مافيش أي تطور .. لأن المسؤولين ليس لهم وطنيه ينظروا لمصالحهم الخاصة فقط .

وأضافت “نجاة الطرابلسي” أغلب المسؤولين في العشر سنوات الأخيرة لا يعرفون قيمة الوطن. والمستقبل يخوف إلا اذا رحمنا الله من أجل الباقي من الناس اللي تخافه. ومحسوبة عليه.

خمس دول تتنافس

وتشير المعطيات الحالية أن الشركات الأجنبية من عديد البلدان، تصطف بما في ذلك مصر وتركيا وتونس وفرنسا وألمانيا للفوز بالعقود الحكومية المرغوبة كثيرًا لإعادة بناء البلاد.

وقد طرح ملف إعادة الإعمار واستقدام شركات للعمل في البنى التحتية والمشروعات التنموية الليبية خلال اجتماعات حكومية للسلطة الانتقالية مع مسؤولين من كل من مصر تونس وتركيا، على مدى الأسابيع الأخيرة .