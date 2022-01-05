فحيمة: علقنا الجلسة لفتح المجال أمام المفوضية

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أكد عضو مجلس النواب صالح فحيمة في تصريحات للعين الأخبارية الأثنين. أن البرلمان علق جلسته لفتح المجال للمفوضية العليا للتواصل مع الجهات ذات العلاقة. فيما يتعلق بتحديد موعد جديد للانتخابات.

واوضح فحيمة أن جلسة الإحاطة انتهت على عدة نقاط أهمها بأن تقوم المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بتحديد الموعد المناسب لإجراء الانتخابات. بعد قيامها بإجراء المشاورات اللازمة مع الجهات المعنية. لرفع حالة القوة القاهرة التي منعت حسب تقرير المفوضية إجراء الانتخابات.

وبين فحيمة أن رئيس المفوضية عماد السايح أجاب على سؤال مباشر حول هل تستطيع المفوضية الوفاء بتاريخ 24 يناير كموعد بديل. مجيبًا: “إنه لا يمكن للمفوضية تحديد موعد إلا بعد زوال القوة القاهرة”.

وفي سياق متصل التقت لجنة خارطة الطريق المشكلة من قبل مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، بالعاصمة طرابلس، برئيس وأعضاء المجلس الرئاسي.

وأصدرت اللجنة إيجازا صحفيا قالت فيه إنها استعرضت مع المجلس الرئاسي طبيعة عملها ومهامها، كما تم الحديث عن المصالحة الوطنية.

وذكرت أنها تناولت مع المجلس الرئاسي المسار العسكري والأمني من منظور المجلس الرئاسي.

وأضافت أنه تم الاتفاق على مواصلة التواصل للوصول إلى رؤية مشتركة لانطلاق المصالحة الوطنية.

وأعلنت لجنة خارطة الطريق الثلاثاء الماضي عزمها على التواصل مع كافة الأطراف الليبية لتوسيع قاعدة المشاركة واستعادة القضية الليبية لليبيين.

وأوضحت اللجنة في إيجاز صحفي أن استعادة القضية الليبية يكون من خلال إيجاد الحلول الليبية للوصول للانتخابات الرئاسية والبرلمانية والخروج من المراحل الانتقالية المتعاقبة.