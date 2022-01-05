طفل “الغزالة رايقة” يتعرض لأزمة صحية

أخبار ليبيا 24 – شباب

لم يهنأ الطفل محمد أسامة، صاحب أغنية ”الغزالة رايقة“، بالاحتفال والنجاح الكبير الذي حققته أغنيته .. ووصلت إلى 13 مليون مشاهدة، بعد تعرضه لأزمة صحية أدت إلى دخوله المستشفى، بسبب أزمة تنفسية.

مصطفى الشقيق الأكبر للطفل محمد أسامة، كشف أن شقيقه تعرض لأزمة صحية بعد إصابته بنزلة برد شديدة قبل أيام .. تسببت في مضاعفات له، بالتهاب الشعب الهوائية الحاد، بالإضافة لجلسات البخار.

وأضاف أن محمد تعرض لأزمة صحية بسبب الإجهاد الشديد، بعد غنائه ”الغزالة رايقة“ في أكثر من برنامج تليفزيوني .. الأمر الذي أدى إلى تدهور حالته الصحية ونقله إلى المستشفى.

وظهر محمد أسامة في إحدى الصور المتداولة له، من إحدى المستشفيات، وهو يجلس على الفراش، وعلى فمه جهاز ”التبخيرة“ .. بسبب الصعوبة التي يواجهها بالتنفس.

وحظي محمد أسامة بشهرة واسعة بعد نجاح أغنية ”الغزالة رايقة“ .. التي غناها محمد أسامة في فيلم ”من أجل زيكو“ وأداها تمثيلياً الطفل يوسف صلاح.

واعتبر البعض أن الأزمة الصحية التي تعرض لها محمد أسامة، هو إصابته بالـ ”عين“، أو الـ ”حسد“، وكتب أحمد شعراني: ”العين فلقت الحجر.. محمد أسامة نجم الغزالة رايقة محجوز في المستشفى بعد تعرضه لأزمة تنفسيه وارهاقة الشديد بعد ظهور في أكثر من برنامج أمس.. دعواتكم ليه“.

وتخطت الأغنية الدعائية لفيلم ”من أجل زيكو“، التي تحمل اسم ”الغزالة رايقة“ للطفل محمد أسامة والممثل كريم محمود عبدالعزيز .. حاجز الـ 13 مليون مشاهدة على ”يوتيوب“.

وبعد النجاح الكبير للأغنية، نفى الفنان إيهاب عبد الواحد ملحن وموزع الأغنية اتهامات سرقة اللحن من أغنية روسية .. وقال في تصريحات متلفزة: ”“الكلام دة مش صحيح، كنا قاعدين مع الشاعرة ولحنت الأغنية وفعلا تابعت الكلام اللي بيتقل وسمعت الجزء الصغير اللي بيتشابه من بعيد مع الأغنية الروسية“.

مرحلة البلوغ

وعن صوت محمد أسامة علق إيهاب عبد الواحد: ”صوته في مرحلة البلوغ وهيجي كمان سنة لازم يتمنع من الغنا علشان صوته ينضج ويتحول من الصوت الطفولي للنضوج“.

من جانب آخر، يستعد الطفل محمد أسامة صاحب أغنية ”الغزالة رايقة“ .. لتقديم أغنية جديدة مع الموزع إسلام ساسو أحد أبرز موزعي المهرجانات مثل ”بنت الجيران“ و“عود البطل.