جنائي بنغازي يضبط شخصًا قام بسرقة صكوك مصرفية وسيارة

أخبارليبيا24

كشفت مديرية أمن بنغازي أن قسم البحث الجنائي تمكن من ضبط شخص من ذوي السوابق قام بسرقة صكوك وسيارة منذ عام 2016.

وأوضحت المديرية. أن مواطنًا تقدم بشكوى مفادها قيام أحد الأشخاص بسرقة عدد 3 صكوك مصرفية منه.

وأكدت مديرية أمن بنغازي. أنه على الفور أصدر رئيس القسم تعليماته بالبحث والتحري عن الشخص المطلوب وانطلقت عمليات البحث والتحري من قبل أعضاء التحريات بالقسم.

وأشارت. إلى أن جهود التحريات أسفرت عن الوصول لأحد الاشخاص المشتبه بهم ويُدعى “ر.ع.ف” من مواليد 1984 وعلى الفور تم إعداد كمين محكم له وضبطه بمنطقة الكيش.

وأضافت أنه بالانتقال بالمتهم إلى القسم والإستدلال معه اعترف بسرقة الصكوك لغرض استعمالها في عمليات النصب والاحتيال. كما أفاد أنه قام بسرقة سيارة “جي أم سي” من أحد المواطنين عام 2016.

وأفادت المديرية. أن مواطنًا آخر حضر إلى القسم وأبلغ شكواه ضد المتهم بأنه قام باستئجار مركبة آلية نوع كيا ولم يقم بسداد قيمة الإيجار.