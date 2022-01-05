بن شرادة: المسار الدستوري كان محور لقائنا مع لجنة خارطة الطريق

5 يناير، 2022 12:42 م
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أخبار ليبيا 24

قال عضو المجلس الأعلى للدولة، سعد بن شرادة، إنهم اجتمعوا مع لجنة خارطة الطريق المنبثقة عن مجلس النواب لبحث المسار الدستوري والمصالحة الوطنية.

وأوضح بن شرادة لـ أخبار ليبيا 24، اليوم الأربعاء، أنهم استمعوا إلى لجنة خارطة الطريق الذين تحدثوا عن أهدافهم ومهاهم.

 مشيراً إلى أنهم سيلتقون بجميع الأطراف ومؤسسات الدولة، بخصوص الأزمة الليبية والمسار الدستوري والمصالحة.

وأضاف بن شرادة، أن التركيز سيكون على المسار الدستوري، وأبدينا استعدادنا عن تشكيل لجنة.

مشيرا أنه بعد إتمام كافة اللقاءات مع الأطراف، ستلتقي لجنتي النواب والدولة للاتفاق على المسار حسب المواد المتفق عليها في الاتفاق السياسي.

5 يناير، 2022 12:42 م
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