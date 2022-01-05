بتهمة الفساد المالي.. حبس “الصديق عبدالكريم” نائب رئيس الوزراء الأسبق وأحد المترشحين للرئاسة

أخبار ليبيا 24

أعلن مكتب النائب العام، ليل الثلاثاء، حبس النائب الأول لرئيس الوزراء الأسبق، وزير الداخلية الصديق عبد الكريم، على ذمة التحقيق في اتهامه بالفساد المالي.

وقال بيان مكتب النائب العام، أنه “خالف القواعد المنظمة لتعاقد جهة الإدارة والتحايل على إجراءات الرقابة المنوطة بديوان المحاسبة”.

مشيرا أن ذلك يتمثل في تجزئة إجراءات تكليف مباشر صادر لـ11 شركة إلى 121 تكليفًا مباشرًا للشركات نفسها.

وأوضحت النيابة أن المسؤول تعاقد على توريد احتياجات تفتقد إلى الجودة وبأسعار مرتفعة.

وصرف قيمة التعاقد على توريدها دون الحصول على إذن ديوان المحاسبة.

كما أوضحت أن تلك التعاقدات رتبت التزامات على الدولة الليبية بلغت قيمتها مليارًا ومائتان وسبعة وخمسين مليون وتسعمائة وخمسة وأربعين ألف وسبعمائة ديناراً.

وشددت على أن المتهم قدم المساعدة لأحد أصدقائه لغرض تحصيله أموالاً عامة مصدرها مخالفة القانون وإساءة استعمال سلطة الوظيفة.

وأشارت النيابة أنه لم يعترف ببعض الأدلة القائمة ضده.

خاصة انتهاء خبراء مركز البحوث والخبرة القضائية إلى أن سلوك المتهم نجم عنه إهدار مبلغ مالي قدره مئتان وثلاثون مليون ومائة وتسعة وثمانون ألفاً وثمانمائة وتسعة وخمسون ديناراً.

وقالت النيابة إنها تولي اهتمامًا بتحقيق الجرائم الموصوفة بالفساد بسرعة واتساق.

وعلى الأخص استعجال البدء في الملاحقة القضائية للموظفين العموميين الذين مست أفعالهم بحرمة الأموال العامة.

واتخاذ الإجراءات الاحتياطية في مواجهتهم حال استيفاء إجراءات التحقيق التي كشفت عن تملكهم لها بالمخالفة للتشريعات.

يشار إلى أن الصديق عبدالكريم قدم أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية في نوفمبر الماضي.