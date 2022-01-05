المركزي: حققنا إنجازاً كبيراً وتحسناً ملحوظاً في توفير السيولة

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أعلن مصرف ليبيا المركزي اليوم الأربعاء أنه حقق إنجازاً كبيـراً وتحسناً ملحوظاً في توفير السيولة النقدية لكافة فروع المصارف في مناطق ليبيا.

وأضاف المركزي في بيان له أن السيولة المصروفة لزبائن المصارف تجاوزت 35 مليار دينار.

وأكد المصرف المركزي أن الشحنات المرسلة جوا إلى فروع المصارف بالمنطقة الشرقية 2.2 مليار ، وإلى مصارف المنطقة الجنوبية 1.6 مليار دينار.

وأشار إلى أن مصروفات الحكومة من النقد الأجنبي تراجعت خلال العام 2021 مقارنة بالأعوام السابقة رغم أن الإنفاق التنموي زاد بنسبة 27% خلال العام ذاته.

وأوضح المركزي أن الاعتمادات المستندية تمثل حوالي 45% من استخدامات النقد الأجنبي، و85٪؜ من مصروفات الباب الخامس الطوارئ صُرفت لأغراض التنمية بما يقارب 6 مليار دينار.

وأكد أن إيرادات الضرائب لا تتناسب مع ارتفاع مصروفات الباب الأول المرتبات وما في حكمها بحوالي 50% عن العام الماضي.

وأفاد أن إيرادات الجمارك لا تتناسب وحجم الإعتمادات المستندية التـي فتحتها المصارف، والتي تشكّل حوالي 45% من استخدامات النقد الأجنبي بقيمة 10.7 مليار دولار.

وأشار إلى أن دعم المحروقات لازال يستحوذ على النصيب الأكبر من باب الدعم وتمثل ما يقارب 50% من الدعم.

وأوضح المصرف المركزي أن هذا الدعم إشكالية ينبغي علاجها لأنها تُسبب عدم العدالة في التوزيع وهدر للمال العام.