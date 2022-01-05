العامة للكهرباء تقف على سير العمل بمشروع محطة كهرباء غرب طرابلس
أخبار ليبيا 24
أجرى رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء، وئام العبدلي، جولة تفقدية لسير العمل بمشروع محطة كهرباء غرب طرابلس الاستعجالي.
وبحسب ما نقلته منصة حكومتنا عبر فيسبوك، اطلع العبدلي على آخر الأعمال المنجزة في المشروع.
وأشارت المنصة إلى أن الجولة تمت بحضور أعضاء مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء.
وفي أغسطس الماضي أعلنت الشركة العامة للكهرباء وصول التربية الغازية الأولى والتربية الغازية الثانية لمشروع محطة غرب طرابلس الغازية إلى ميناء طرابلس.
وبدأت الأعمال المدنية والحفريات بالمشروع في مايو الماضي.
وذلك في إطار مساع الشركة العامة للكهرباء للرفع من القدرات الإنتاجية والقضاء على العجز الحاصل في الشبكة الكهربائية.